Três artistas abordam o tempo na mostra 'No way back'

A Galeria Tina Zappoli (Coronel Paulino Teixeira, 35) inaugura hoje, às 19h, a mostra de arte contemporânea No way back, apresentando 50 obras de três de seus artistas representados. A visitação gratuita vai até 16 de dezembro, das 12h às 18h.

A exposição contará com peças inéditas feitas especialmente pelos artistas convidados. A pintora Denise Iserhard Haesbaert exibirá telas que estiveram na mostra Zeitgeist: alquimia do tempo, no Margs, no início do ano, e trabalhos mais recentes.

Antigo parceiro do espaço, Itelvino Jahn tem muitas esculturas orgânicas no acervo da galeria e vai mostrar obras novas, talhadas em madeira, também trabalhadas com cor, em tinta fosca. Já o artista Marinho Neto, um dos dois sócios da galeria, apresenta suas coloridas e instigantes fotografias trabalhadas digitalmente a partir de registros do cotidiano. Na sua seleção, todas as imagens serão inéditas.

Para a galerista Tina Zappoli, o título da mostra se relaciona com a arte e com a própria vida: "Estamos em processo o tempo inteiro, é uma trajetória que não tem volta - no way back".