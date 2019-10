Otto Guerra e Adão Iturrusgarai estão em programação no Quarto Distrito

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A amizade de longa data entre o animador Otto Guerra e o cartunista Adão Iturrusgarai - que rendeu trabalhos como, por exemplo, o longa-metragem de animação Rocky & Hudson: os caubóis gays (1994) - será celebrada no Festival Ottorrusgarai.

Nesta sexta (4) e sábado (5), o Linha (rua São Pedro, 540, no bairro São Geraldo) terá oficinas de animação, cartum e humor, exibição de filmes, bate-papo com os artistas e trabalhos dos dois à venda, além de uma festa de encerramento, na noite de sábado. Ingressos no site Sympla.