Orquestra de Câmara Theatro São Pedro tem óperas neste fim de semana

Dando fim a um hiato de sete anos sem montar nenhuma ópera, a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro volta a visitar o gênero em um programa duplo. As óperas Il Maestro di Cappella, de Domenico Cimarosa, e Il Maestro di Musica, de Giovanni Battista Pergolesi, com regência de Evandro Matté e direção de Flavio Leite, serão apresentadas juntas, no sábado (20h) e no domingo (18h), no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº).