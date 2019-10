O que fazer no fim de semana em Porto Alegre? A área de Cultura do Jornal do Comércio está sempre repleta de eventos de música, teatro, cinema, livros, dança, artes plásticas e muitas outras opções e que estarão todas as sextas-feiras na seção Olha Só! no Finde, com o colunista Ivan Mattos, que amplia para mais dicas.

Neste finde, que vai de sexta a domingo, as dicas têm cinema com estreia de Coringa, música, com shows de Pitt e Paula Toller, mostra de artes em diversos locais, como o Museu Iberê Camargo e no Quarto Distrito.

> Confira as principais dicas para o finde

Cinema: Coringa traz uma super interpretação do ator Joaquin Phoenix. O filme já está nos cinemas em diversas salas na Capital. O filme também está gerando polêmicas. Bom ver para poder entrar na pauta.

Música: Tem as cantoras Pitty, Tem as cantoras Pitty, no Pepsi on Stage , e de Paula Toller, no Auditório Araújo Vianna, a partir da 21h, que sobe ao palco com o show Como eu Quero. Os dois shows neste sábado (5).

Artes visuais: Mostra 4 Visões está no átrio da Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000), com os artistas Cristina Leal, Olga Velho, Silvia Brum e André Santos. A exposição, gratuita, consiste de um recorte de obras sobre possibilidades e variações de processos criativos dentro de narrativas contemporâneas.

Cartum e economia criativa: A amizade de longa data entre o animador Otto Guerra e o cartunista Adão Iturrusgarai - que rendeu trabalhos como, por exemplo, o longa-metragem de animação Rocky & Hudson: os caubóis gays (1994) - será celebrada no Festival Ottorrusgarai.

Mais dicas:

Música 1: A cantora, compositora e instrumentista Bibiana Petek leva um lado mais rock n'roll de sua música ao Agulha (Conselheiro Camargo, 300) neste sábado, à 21h.

Música 2: A primavera chega em grande estilo ao Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) a partir de sábado. A abertura da programação é com Renato Borghetti Trio, às 18h.

Música 3: Um dos artistas brasileiros de maior prestígio internacional, o violonista, maestro e comunicador Fábio Zanon se apresenta neste sábado, às 19h, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665).

Música 4: O Agulha (Conselheiro Camargo, 300) recebe nesta sexta-feira, às 21h, o show de lançamento de Diário de Obá, disco da rapper Negra Jaque.

Música 5: Orquestra de Câmara Theatro São Pedro volta a visitar o gênero de ópera em um programa duplo. As óperas Il Maestro di Cappella, de Domenico Cimarosa, e Il Maestro di Musica, de Giovanni Battista Pergolesi, com regência de Evandro Matté e direção de Flavio Leite, serão apresentadas juntas, no sábado (20h) e no domingo (18h), no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº).

Cinema 1: Após ter passado por mais de 30 festivais internacionais ao longo de 2018, a produção nacional O clube dos canibais estreia na Capital.

Cinema 2: A Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085) promove, até o próximo dia 23, a mostra Horizontes do filme ensaio. São 26 produções ao todo, com diferentes formatos e durações, construindo um painel em torno das complexidades do ensaio fílmico.

Cinema 3: Domingo é a primeira colaboração entre Clara Linhart e Fellipe Barbosa como diretores.