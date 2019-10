'Peccátu' entra em cartaz na Casa de Cultura Mario Quintana

O espetáculo Peccátu, inspirado no ateísmo de Marquês de Sade, entra em cartaz nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736 - 6º andar). As sessões ocorrem nesse horário, até 27 de outubro, nas sextas-feiras, sábados e domingos. Os ingressos, ao valor de R$ 40,00 (com opções de meia-entrada), estão à venda no site entreatosdivulga.com.br/peccatu.

Com direção musical de Alexandre Alles e coreografias de João Lima, o règisseur Ernani Poeta traz à cena um indivíduo que se encontra acorrentado a crimes cometidos ao longo dos séculos pela crença num ser onipotente, que, ao se deparar com a consciência da realidade da não existência desse ser acima de todas as coisas, percebe que usurparam a sua vida. A montagem não é recomendada para espectadores menores de 16 anos.