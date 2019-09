Lya Luft deixa CTI e apresenta boa recuperação, diz médico

A escritora Lya Luft recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e foi para um quarto no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Segundo o cardiologista André Mânica, que assina o boletim, a recuperação de Lya "evolui muito bem".

Na quarta-feira (25), a autora de livros como As parceiras e A asa esquerda do anjo foi submetida a uma cirurgia de angioplastia de urgência, após chegar ao hospital com dores no peito. Segundo os médicos, a escritora sofreu um infarto agudo no miocárdio e foi submetida a um implante de stent com sucesso.