Cine Esquema Novo divulga selecionados da Mostra Competitiva Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira 2019 divulgou os selecionados para a Mostra Competitiva Brasil do evento que ocorre de 21 a 27 de novembro em Porto Alegre. Do total de 703 inscritos, sendo 590 curtas e médias-metragens, 94 longas e 19 videoinstalações, videoperformances e performances, 33 obras foram escolhidas para integrar a principal mostra da programação do festival. Foram mais de 220 horas de material que foram avaliadas e selecionadas pelo time de curadores formado por Gustavo Spolidoro, Jaqueline Beltrame, Ramiro Azevedo e Vinicius Lopes.

Serão 28 obras exibidas em sala de cinema, uma performance e quatro videoinstalações, que estarão na programação da Cinemateca Capitólio Petrobras e no Goethe-Institut Porto Alegre, correalizador do evento. Temáticas como feminismo, empoderamento e representatividade negra, política atual, colonialismo, questões indígenas, pertencimento, memória, imigração, identidade queer, acessibilidade, entre outras, pautam os títulos selecionados de dez estados e quatro produções assinadas por brasileiros realizadas no exterior (ou em coprodução internacional).

A Mostra Competitiva entregará, ao final do evento, o Grande Prêmio Cine Esquema Novo 2019, com uma escultura assinada por Luiz Roque, criada especialmente para o festival, além de prêmios em serviços da Locall, KF Studios e Tecna/Pucrs.

O evento ainda está com inscrições abertas, até 13 de outubro, para Rodadas de Negócios que ocorrem pela primeira vez neste ano, através de formulário em https://bit.ly/rodadascen2019 . Para dúvidas ou informações sobre este tema, entrar em contato via e-mail rodadas@cineesquemanovo.org.

MOSTRA COMPETITIVA BRASIL – CEN 2019 - SELECIONADOS

A Cristalização de Brasília - Guerreiro do Divino Amor

A Mentira - Klaus Diehl e Rafael Spínola

A palavra de Deus - Katrina Vernice

A rosa azul de Novalis - Rodrigo Carneiro e Gustavo Vinagre

Aurora – Renata Spitz

Aymberê - Duo Strangloscope + Rodrigo Ramos

Bem no meio do céu - Isabella Raposo e Thiago Brito

Bicha-bomba - Renan de Cillo

Caçador - Leonardo Sette

Corre quem pode, dança quem aguenta - Welket Bungué

De longe, ninguém vê o presidente - Rená Tardin

Enquanto estamos aqui - Clarissa Campolina e Luiz Pretti

Intervenção Jah - Welket Bungué

Jogos dirigidos - Jonathas de Andrade

Looping - Maick Hannder

Magalhães - Lucas Lazarini

Mirante - Rodrigo John

Negrum3 - Diego Paulino

Noh - Giovanni Manzi

O Lucas chamou o mar - Ani Cires

O mundo é redondo pra ninguém se esconder nos cantos – Parte I: Refúgio - Leandro Goddinho

O mundo é redondo pra ninguém se esconder nos cantos – Parte II: O beijo - Leandro Goddinho

Pedra do medo – Patricia Black

Pela luz do teu olhar - Flávia Aguiar

Polis - Rafael Baptista

Quando elas cantam - Maria Fanchin

Rise - Bárbara Wagner e Benjamin de Burca

Rua Guaicurus - João Borges

Sem Título #5: A rotina terá seu enquanto - Carlos Adriano

Sete anos em maio - Affonso Uchôa, Rafael dos Santos Rocha, João Dumans

Swinguerra – Barbara Wagner e Benjamin de Burca

Thinya - Lia Letícia

Tragam-me a cabeça de Carmen M - Felipe Bragança e Catarina Wallenstein