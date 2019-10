Pavão Negro protegido pelas deusas

A estreia oficial do produtor musical Gustavo Corrêa como o artista Pavão Negro acontece hoje. Ele lança, nas plataformas digitais, o videoclipe da sua música Never alone, cuja letra foi composta sob pressão, em cima de uma base que já estava gravada, para finalizar uma canção própria para entrada na sua formatura no curso de Produção Musical. A parceria nas guitarras é de Diogo Martiny.

Com referências místicas, o vídeo foi gravado pela Matilha Filmes na área rural de Capela de Santana, cidade de Pavão Negro. Ele produziu o roteiro e divide a direção com Renato Winckiewicz. O clipe entra no YouTube, Spotify, iTunes, Amazon, Google Music, Deezer e Tidal.