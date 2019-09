O que fazer em Porto Alegre no fim de semana

O fim de semana está cheio de opções culturais para serem aproveitadas em Porto Alegre. O tempo bom, com sol e altas temperaturas, sugere aproveitar ao máximo a cidade.

Uma exposição interativa celebrando os 90 anos do Mickey está em cartaz no Praia de Belas Shopping até o dia 12 de outubro, com opções interativas para as crianças a partir dos 4 anos se divertirem e conhecerem mais deste personagem de Walt Disney.

Duas estrelas brasileiras são motivo de um filme e um musical em cartaz na cidade. Hebe - A estrela do Brasil , uma cinebiografia da eterna apresentadora de televisão, ganha um filme dirigido por Maurício Farias, em interpretação elogiada de Andrea Beltrão. Já a grande atriz e cantora Bibi Ferreira é tema de Bibi - Uma vida em musical , montagem que chega ao Theatro São Pedro neste fim de semana para três apresentações, dirigida por Tadeu Aguiar e interpretada por Amanda Acosta no papel principal.

Um passeio para reunir toda a família é a 3ª edição da Mostra Elite Design, envolvendo arquitetura, paisagismo, decoração e gastronomia no GPA - Clube de Regatas Porto Alegre.

cantor e compositor gaúcho Nei Lisboa volta ao palco para comemorar seus 60 anos de idade e 40 de carreira com dois shows: na sexta-feira, A Vida Útil das Palavras estará em cartaz no Teatro do Bourbon Country; no sábado, o show será apresentado no teatro da Feevale, em Novo Hamburgo.

E a Casa de Cultura Mário Quintana está em festa celebrando seus 30 anos de instalação no antigo Hotel Majestic, na Rua dos Andradas, com diversas atrações comemorativas com o exposições, teatro, cinema e visita aos museus e instalações do local onde viveu o poeta que dá nome ao prédio do ex-hotel.