Fundação Iberê Camargo inaugura hoje a mostra '4 Visões'

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Abre hoje, às 19h, no átrio da Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000), a mostra 4 Visões, dos artistas Cristina Leal, Olga Velho, Silvia Brum e André Santos. A exposição, gratuita, consiste de um recorte de obras sobre possibilidades e variações de processos criativos dentro de narrativas contemporâneas.

Como explica Olga, a mostra procura apresentar uma parte da busca que os quatros envolvidos de sua identidade como artistas por meio das cores, provocando o contraste com a forma de melhor se comunicar. Ela justifica tal procura pelos caminhos que a arte tem avançado no século XXI, que fazem com que ela e os demais reflitam: o que é arte contemporânea?

Após a passagem de dois dias pelo centro cultural, o grupo embarca para a exposição que antecede a Art Basel Miami, a feira internacional de arte contemporânea com maior abrangência da América do Norte, que conta com cerca de 260 galerias de 33 países, exibindo trabalhos de mais de 4 mil artistas.