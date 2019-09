Nei Lisboa celebra carreira de 40 anos com novo espetáculo

Neste ano, Nei Lisboa completa 40 anos de estrada. Para marcar essa longa e frutífera trajetória, o cantor estreia seu novo espetáculo, A utilidade das palavras, pagando tributo ao seu próprio ofício de compositor. Em Porto Alegre, o show acontece nesta sexta-feira, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), com ingressos a R$ 100,00 e opções de meia-entrada. No sábado, a apresentação será no Teatro da Feevale, em Novo Hamburgo, também às 21h, e com entradas a R$ 80,00. Ingressos, para qualquer uma das noites, estão à venda no site Uhuu e na bilheteria dos dois locais.

Com 11 discos lançados e dois livros publicados, a palavra é um dos alicerces da obra de Nei Lisboa. No novo espetáculo, os versos que embalaram fãs de diferentes gerações são o eixo principal para a construção do repertório. Sucessos de diferentes épocas como Telhados de Paris, Verão em Calcutá, Pra viajar no cosmos, Relógios de sol, Cena Beatnik e Faxineira são presenças certas, ao lado de canções mais recentes e algum material inédito. Além de comemorar quatro décadas de trajetória e 60 anos de vida, Nei festeja também a recente disponibilização de sua discografia completa nas plataformas digitais.