Concerto com repertório barroco é atração no StudioClio

O StudioClio (José do Patrocínio, 698) apresenta, nesta sexta-feira, às 20h30min, o concerto Lachrimae, com a soprano Andiara Mumbach e o multiinstrumentista Anderson de Lima. O espetáculo traz um panorama da música vocal dos séculos XVI a XVIII, acompanhado pela guitarra barroca e pelo alaúde. O repertório da apresentação inclui obras dos mais destacados compositores deste período, como Claudio Monteverdi, John Dowland e Giulio Caccini. Ingressos a R$ 50,00.

Andiara Mumbach está envolvida com o canto desde 2006, tendo participado de masterclasses e acumulando várias apresentações como solista e em elencos de ópera. Atualmente, ministra aulas de canto e dedica-se especialmente ao repertório barroco e à música de câmara. Por sua vez, Anderson de Lima atua pelo menos desde 2001, com graduação em violão erudito e formação em cordas dedilhadas antigas. Tem no currículo apresentações como solista em diferentes cidades brasileiras e na Argentina.