Sandy & Junior relembram clássicos em show para 46 mil fãs em Porto Alegre

A dupla Sandy & Junior levou 46 mil pessoas para a Arena do Grêmio, na zona Norte de Porto Alegre, na noite deste sábado (21), para o show da turnê Nossa História, que comemora os 30 anos de carreira da dupla, desde a sua primeira apresentação na televisão em 1989, no programa Som Brasil, quando ela tinha seis anos e ele, cinco.

Cantando sucessos como Imortal, Eu Acho que Pirei, A Lenda e Quando Você Passa, os irmãos fizeram um show de duas horas e quase trinta músicas, contando com uma grande estrutura para o palco e um grupo de dançarinos, fazendo o público cantar junto todo o repertório que fez parte da trilha de novelas e da vida de muitos jovens nascidos nos anos 90 e 2000.

A fisioterapeuta Natália Flores, que completa 25 anos no fim do mês, é fã da dupla desde criança e já foi em dois outros shows, nas turnês de 2002 e 2007. “Quando eles anunciaram o show eu já estava aos prantos em casa”, diz Natália. “Fui para a fila de venda do shopping Praia de Belas segurar lugar, e quando esse dia chegou eu nem consegui acreditar”, completa. Já a jornalista Renata Pias conta que passou a infância em Alegrete, na fronteira oeste do Estado, e que por isso nunca teve a oportunidade de ver a banda de perto. “Eu amei porque revivi minha infância, e fui com meus amigos da época, o que foi mais nostálgico ainda”, diz.

A turnê, que começou em julho, vai encerrar em novembro. Agora, eles segue para Nova Iorque no dia 2 de outubro, Lisboa no dia 6 e São Paulo nos dias 12 e 13. O último show ocorre no dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro.

De acordo com a dupla, é um projeto pontual e feito especificamente a pedido dos fãs. “O melhor de tudo isso é não só revisitar os 17 anos de carreira que vivemos com vocês”, disse Sandy, sob aplausos e gritos do público presente. “Acho que o melhor de tudo isso é poder construir novas lembranças com vocês. Sair daqui dizendo ‘a gente viveu isso junto’”.

A turnê foi acompanhada de uma exposição itinerante chamada Sandy & Junior Experience, que fica até dia 5 de outubro no BarraShoppingSul, em Porto Alegre.