Quinteto da Ospa tem como palco a Fundação Iberê Camargo no domingo

O Quinteto Som 5 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) vai se apresentar neste domingo na Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000), a partir das 16h. O evento é parte da série Música de Câmara 2019 e tem entrada franca.

O programa tem início com os três movimentos de Quintette, de Paul Taffanel, seguidos de Serenata a cinco, do brasileiro Edino Krieger. Na sequência, Ronaldo Miranda será homenageado com a execução de sua peça Variações sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros. O espetáculo será encerrado com Kleine Kammermusik, obra do compositor alemão Paul Hindemith.

O Quinteto Som 5 é composto por Henrique Augusto Amado (flauta), Viktória Tatour (oboé), Diego Grendene de Souza (clarinete), Ange Paola Bazzani Prada (fagote) e Nadabe Tomás (trompa). É a terceira vez que a Fundação Iberê Camargo recebe a série Música de Câmara nesta temporada.