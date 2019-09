Café Fon Fon recebe show de jazz na véspera do feriado

A véspera de feriado levará nada menos que sete saxofonistas ao Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) nesta quinta-feira, às 21h30min. O show Bob Mintzer's songs trará um repertório com músicas marcantes do jazzista norte-americano, além de alguns standards do gênero no segundo bloco. O couvert é de R$ 25,00, pagos no local. Informações e reservas podem ser obtidas pelo telefone (51) 99880 7689.

Marcelo Ribeiro é professor licenciado no IPA e saxofonista atuante há 30 anos em Porto Alegre. Ele já tocou ao lado dos artistas locais e internacionais, como o cantor Plácido Domingo Jr, além de participações no Programa Jô Soares. Ao lado dele, vão estar os sax tenor de Emerson Lovatto, José Neto, Raul Jung e Renan Bubans, além de Camila Medeiros e Fernando Prati no sax alto. A banda base conta com Luis Henrique "New" (piano) Luke Faro (bateria) e Caião Maurente (baixo).