A cantora Tatiéli Bueno é a atração de hoje do Sarau do Solar Especial, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa (Praça Mal. Deodoro, 101). O show Sul-americano, que faz parte da programação da Semana Farroupilha do parlamento gaúcho, começa às 19h, com entrada franca.

Com a nova apresentação, Tatiéli oferece uma nova abordagem do seu espetáculo Sensibilidade, indicado ao Prêmio Açorianos de Música 2015/16 em diversas categorias, agora com uma ampliação do repertório que contempla uma variedade de estilos musicais. Canções como Gaudêncio sete luas, Horizontes, Cordas de espinhos, Merceditas, Semeadura e demais temas representativos da história e cultura gaúcha e de países vizinhos estão no repertório. Tatiéli Bueno iniciou a carreira como cantora profissional em 2007.