Musical Évora recebe hoje Valdir Verona e Rafael De Boni

O Musical Évora de hoje será com os músicos Valdir Verona e Rafael De Boni, apresentando o Duo de Viola e Acordeón. A show será na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n), às 12h30min, contando com entrada franca.

Caxiense, Verona desenvolve um trabalho de resgate da viola na música do Sul. O artista conta com sete CDs, um DVD e três livros com CDs encartados, assim como diversas participações em gravações e produções de CDs e DVDs. Ele também é vencedor duas vezes do Prêmio Excelência da Viola Caipira. Já De Boni estudou acordeón e contrabaixo elétrico ainda em Vacaria, sua cidade natal, e participou de festivais e de gravações com bandas e artistas solo dos mais diferentes estilos, com destaque para o CD Jazz Brasil, com a Free note jazz quartet, o DVD da Banda kriz, o CD Triacústico, o CD Encontro das águas e o DVD ao vivo com Verona.

Contando com um repertório formado por composições tanto autorais quanto releituras, o duo conta com o folclore gaúcho como foco principal, sendo lembrados pela originalidade e dinâmica em suas apresentações.