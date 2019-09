Monólogo 'A ira de Narciso' tem sessões no Teatro da Pucrs

Com Sergio Blanco, A ira de Narciso tem apresentações sábado e domingo, às 19h, no Teatro do Prédio 40 da Pucrs. Os ingressos custam R$ 80,00. A peça é um monólogo em primeira pessoa que relata a permanência do autor na cidade de Ljubljana, onde é convidado a dar uma palestra sobre o famoso mito de Narciso.

Tendo como ambientação única o luxuoso quarto 228 do hotel onde o autor está hospedado, o texto apresenta os últimos preparativos desta conferência ao mesmo tempo que nos conta sobre os diferentes encontros com um jovem esloveno que acabara de conhecer. A partir da descoberta de uma mancha de sangue no carpete, o relato da viagem profissional e dos encontros amorosos dá lugar a uma intriga policial obscura e inusitada.