Juliete Binoche estrela drama francês sobre envelhecimento e desejos

Drama francês sobre envelhecimento, medo do abandono, relacionamentos virtuais, desejos e paixão, Quem você pensa que sou foi selecionado para última edição do Festival de Berlim e exibido no Festival Varilux de Cinema Francês. O filme do diretor Safy Nebbou traz Juliette Binoche no papel de Claire, uma professora na faixa dos 50 anos, solitária e desacreditada de seu relacionamento.

Na trama, uma adaptação do romance homônimo de Camille Laurens (2016), a protagonista fica desconfiada de seu parceiro Ludo (Guillaume Gouix). Para vigiá-lo, cria um perfil falso numa rede social com o nome de Clara, uma jovem de 24 anos.

Enquanto utiliza o avatar falso para conhecer pessoas, Claire, sob o codinome de Clara, acaba despertando o interesse de Alex (François Civil), amigo de seu companheiro. Conforme as trocas de mensagens se acentuam, ela percebe que também está apaixonada por ele. E, apesar do ambiente virtual, os sentimentos são reais e Claire terá que lidar com essa mentira.