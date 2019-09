Tributo à britânica Adele é atração no Teatro do Bourbon Country

O Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose, 80) receberá, nesta sexta-feira, às 21h, uma grande homenagem à cantora e compositora britânica Adele. Com ares de superprodução, Hello Adele tribute promete emocionar os fãs da artista, sem perspectivas de vê-la ao vivo desde que ela anunciou uma pausa, por tempo indeterminado, nas turnês. Ingressos, a partir de R$ 87,50, estão à venda no site Uhuu, na loja Hits Store do Shopping Praia de Belas e na bilheteria do teatro.

A produção é marcada pelo detalhismo, reproduzindo a ambientação do DVD Live at the Royal Albert Hall e usando microfone, piano e até lenço de papel idênticos ao da icônica performance. A artista franco-brasileira Stephanie Lii, que assume o centro do palco em Hello Adele tribute, vivenciou uma imersão de dois meses em Londres para aproximar ainda mais sua interpretação da idolatrada cantora inglesa. Depois da Capital, o espetáculo deve cumprir uma agenda de turnês pela América Latina, Europa e Ásia.