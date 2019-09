Linha Turismo terá roteiro especial para lançamento do filme 'Legalidade'

Na próxima quinta-feira (12), o ônibus Linha Turismo de Porto Alegre terá uma atração inédita. Para marcar o lançamento nacional do filme Legalidade, que mostra o movimento liderado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, o veículo terá como roteiro os principais pontos da Capital que foram cenário na gravação do longa-metragem, como o Paço Municipal e o Palácio Piratini.

Parte das cenas do filme que mostra movimento liderado por Brizola foram gravadas em Porto Alegre. Foto Joel Vargas/PMPA/JC

O passeio inicia às 14h, com partida do bairro Cidade Baixa (Travessa do Carmo, 84). A última parada do ônibus será na Casa de Cultura Mário Quintana, onde os passageiros poderão assistir ao filme na Cinemateca Paulo Amorim com 50% de desconto no ingresso. O tíquete pode ser utilizado em qualquer sessão do filme na CCMQ. Em caso de chuva, o passeio será transferido para o dia 17 de setembro.

Os ingressos custam R$ 30,00, podendo receber os descontos normais do serviço do Linha Turismo).