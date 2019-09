Madeleine Peyroux sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna

Mesmo mais de duas décadas depois de sua estreia em disco, a cantora e compositora norte-americana Madeleine Peyroux segue disposta a desafiar os limites do jazz. A norte-americana estará em Porto Alegre hoje, no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), a partir das 21h. Ela retorna ao Brasil para divulgar Anthem, seu mais recente trabalho, e também mostrar sucessos de sua trajetória. Os ingressos (a partir de R$ 140,00) estão à venda no site Uhuu, na bilheteria do Teatro Bourbon Country e no local.

Surgido a partir de um encontro descompromissado de Madeleine Peyroux com o produtor Larry Klein, Anthem acabou se tornando o mais ambicioso projeto de estúdio da artista. A sobriedade e o caráter meditativo do CD dialogam com a disposição criativa presente na obra da cantora, marcada pela aproximação do jazz a outros estilos como blues, folk, soul-funk e pop.

Nascida nos EUA, Madeleine chegou a viver como cantora e guitarrista nas ruas de Paris antes de ser descoberta e lançar seu álbum de estreia, Dreamland (1996). Depois de um longo hiato, ela alcançou o estrelado a partir do terceiro disco, Half the perfect world (2006), com uma sonoridade elegante que virou referência no cenário jazzístico mundial.