Montagem do projeto TPE tem duas apresentações hoje

A segunda exibição da peça A cantora careca nas quartas-feiras do mês acontece hoje, às 12h30min e às 19h30min, na Sala Qorpo Santo (Eng. Luiz Englert, s/nº), com entrada gratuita. O espetáculo coletivo faz parte do Projeto Teatro, Pesquisa e Extensão da Ufrgs, baseado em um clássico texto de Eugéne Ionesco.

Na trama, o objetivo é apresentar e revelar a incomunicabilidade e as contradições que marcam as vidas das elites, ressaltando a sua falta de intensidade em suas vidas confortáveis e banais. A peça foi criada na disciplina Dramaturgia do Encenador do DAD/Ufrgs.