Encontro de ícones literários no Teatro de Arena hoje

Em única apresentação no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), Duo Florbela in Pessoa acontece hoje, às 20h. A proposta é realizar um encontro imaginário entre Florbela Espanca e Fernando Pessoa. As figuras da poesia portuguesa jamais se encontraram em vida, mas suas obras se entrelaçam pelo Modernismo. Ingressos a R$ 20,00.

Os atores Thuani Cigaran e Jairo Klein despem as almas e iniciam uma batalha poética, em que interpretam temas como amor, ódio, perdas e danos. A peça é resultado da pesquisa que ambos desenvolveram paralelamente. Klein já interpreta o poeta há 30 anos, como o solo Eu, Pessoa e os outros eus, que recebeu nova roupagem em 2015. Pela atuação, ele recebeu prêmios como o Troféu Fernando Pessoa, do Instituto Cultural Português e o Prêmio Sated - 25 anos. Thuanie, por sua vez, teve contato com Florbela por meio de Klein. Apaixonada pela obra da escritora, ela estrelou o espetáculo solo Florbela antes de começar a parceria com Klein.