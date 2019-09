Nina Nicolaiewsky faz show com grupo 5P Jazz

Filha do músico Nico Nicolaiewsky e da atriz Márcia do Canto, a vocalista e compositora Nina Nicolaiewsky traz uma bagagem artística inegável em sua formação. No sábado, às 21h30min, o projeto Nina Nicolaiewsky 5P Jazz estará no palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Eles interpretam obras autorais e temas de Lea Freire, Baden Powell e Vardan Ovsepian, entre outros. Ingressos antecipados (R$ 30,00) estão à venda no site Eventbrite; na hora, o valor é de R$ 35,00. Estudantes e classe artística pagam R$ 20,00.

Nina tem, em sua trajetória, o envolvimento com grupos artísticos como UPA e Orquestra de Brinquedos. Hoje, ela se dedica ao conjunto Enxame e a um intenso trabalho autoral, além de ser uma das participantes da residência artística do Projeto Concha.

A parceria com o 5P Jazz - Augusto Santos (sax alto), Guilherme Prestes (teclado), Lucas Brum (guitarra), Caio Maurente (baixo) e Rodrigo Hoerlle (bateria) - surge a partir de um interesse mútuo pela improvisação, dialogando com as experimentações da cantora no uso da voz como instrumento.