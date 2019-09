Termo de concessão da Casa da Estrela será assinado na quarta-feira

O longo período de incerteza em torno da chamada Casa da Estrela , no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, parece estar próximo de uma conclusão. Acontece nesta quarta-feira (4), às 11h, a assinatura do Termo de Concessão de Uso entre a prefeitura e a Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul (Aeergs). O imóvel, incluído no inventário do patrimônio histórico de Porto Alegre desde 2004, deverá ser utilizado para atividades de caráter cultural.

Pelo acordo, a Aeergs se encarrega de todas as obras de recuperação do casarão, sem custos para a prefeitura. Pela estimativa mais recente, de 2015, os reparos estavam orçados em torno de R$ 560 mil. Segundo a Coordenação da Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura, o termo é válido por tempo indeterminado. A empresa Surya, que havia vencido a concorrência mais recente, acabou desistindo posteriormente de assumir o espaço. Atualmente, a Aeergs ocupa um dos imóveis do antigo Artesanato Guarisse, hoje Centro Cultural Zona Sul.

Construída na segunda metade dos anos 1940, em estilo neocolonial, a Casa da Estrela ganhou uma aura de mistério com o passar dos anos. Seus proprietários originais tinham fama de esotéricos, e alguns elementos arquitetônicos peculiares (em especial uma estrela de pedra na entrada, hoje descaracterizada) reforçam a atmosfera peculiar. Adquirido pela prefeitura em 2009, o imóvel faz parte de um conjunto considerado de interesse para preservação, que inclui três escadarias do entorno e uma grande paineira, localizada no terreno da casa.