Peça 'A cantora careca' é atração na Sala Qorpo Santo da Ufrgs

Nas quartas-feiras de setembro, às 12h30min e às 19h30min, o Projeto Teatro, Pesquisa e Extensão da Ufrgs apresenta A cantora careca, espetáculo criado coletivamente a partir do texto clássico de Eugène Ionesco, autor romeno cuja obra integra a corrente dramatúrgica conhecida como Teatro do Absurdo. A entrada para as apresentações na Sala Qorpo Santo (Eng. Luiz Englert, s/nº) é gratuita.

Dirigido coletivamente por Aterna Pessoa, Elisa dos Santos, Gaby Farias, Gabi João, Giovana Pozzi e Letícia Guimarães, que também compõem o elenco, o espetáculo foi criado na disciplina Dramaturgia do Encenador do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Ufrgs. Na história, o objetivo é revelar a incomunicabilidade e as contradições que marcam as vidas de dois casais burgueses.