Espetáculo de tributo a Frank Sinatra tem estreia nacional no Teatro do Bourbon Country

Não é a troco de nada que Frank Sinatra é lembrado até hoje pelo simples e autoexplicativo apelido de "a voz". Para relembrar o legado musical de um dos mais consagrados cantores de todos os tempos, o intérprete Gustavo Bing estará à frente do show Sinatra 1915 Tribute, que terá estreia nacional para esta quarta-feira (4), às 21h30min, no Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose, 80). Ingressos, a partir de R$ 70,00, estão à venda no site Uhuu, na loja Hits Store do Praia de Belas e na bilheteria do teatro.

Cantor de apenas 20 anos de idade, Gustavo Bing passou por um amplo processo de estudo sobre a história e a musicalidade de Sinatra antes de incorporar o astro no espetáculo. Os clássicos serão executados por um total de 23 músicos, com condução do maestro e arranjador Edu Martins, em um cenário especialmente ambientado com cortinas drapeadas e um uso especial de luz e som. Músicas inesquecíveis como Fly me to the moon, The way you look tonight, I've got you under my skin e New York, New York são presenças certas no repertório.