Com sessões extras, espetáculo de máscaras '2068' tem debate nesta terça-feira

O espetáculo 2068 retorna com duas sessões extras para esta terça-feira (3), às 20h, e esta quarta-feira (4), às 10h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). A primeira apresentação será seguida de um debate sobre a peça, com participação do elenco e de dois convidados especiais: a psicanalista Lea Thormann e o psicanalista, dramaturgo e diretor de teatro Julio Conte. A entrada é vendida por R$ 40,00.