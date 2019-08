Regente polonês é atração na Casa da Ospa

Detentor de diversos prêmios como maestro e prestigiado por muitas casas de ópera ao redor do mundo, o polonês Tadeusz Wojciechowski é o regente convidado da Ospa, em concerto da Série Pablo Komlós. O espetáculo, que também contará com solos do pianista Rafael Costa de Souza, acontece no sábado, às 17h, na Casa da Ospa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Borges de Medeiros, 1.501). As entradas, entre R$ 10,00 e R$ 80,00, estão à venda no site Uhuu, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country e, no dia do evento, na bilheteria do local.