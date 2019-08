Luc Besson lança novo filme de ação

Nova produção de Luc Besson, responsável por O quinto elemento e O profissional, Anna - o perigo tem nome conta com a modelo Sasha Luss como a personagem título do longa. Sendo uma proposta de apresentar um filme de ação com uma história de empoderamento que busca também ser um elaborado mistério, o elenco também reúne a vencedora do Oscar Helen Mirren, além de Cillian Murphy e Luke Evans.

Lidando com o cotidiano e mundo glamuroso da moda, a agente Anna se vê envolvida no meio de um confronto entre a KGB e a CIA. Valerian e a cidade dos mil planetas foi a primeira colaboração de Sasha com Besson, em que a atriz apareceu em um pequeno papel. Nesta nova parceria, o diretor vê o filme como uma expressão do momento, assim como suas outras produções, sendo Anna uma visão sobre a conceito de confiança, ao qual ele acredita que está perdida na sociedade atual.