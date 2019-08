Concerto para Vivaldi ocorre no Theatro São Pedro

A Orquestra de Câmara Theatro São Pedro (OCTSP) dá continuidade à temporada de concertos oficiais neste domingo, às 11h. Tendo como convidado especial o violinista alemão Nicolas Koeckert, a orquestra trará As quatro estações, obra-prima de Antonio Vivaldi e uma das composições mais conhecidas no universo da música de concerto. A apresentação, com regência de Evandro Matté, acontece no Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº), com ingressos de R$ 20,00 a R$ 50,00).