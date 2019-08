Translúcido estreia com nova performance de Marilice Bastos

A bailarina Marilice Bastos apresenta, de sexta-feira a domingo, na Sala Álvaro Moreyra, o espetáculo Translúcido. A nova coreografia expõe sua pesquisa eclética de movimentações, calcadas nas técnicas corporais que se apropria, sobretudo, na dança moderna de Martha Graham.

Translúcido questiona a sociedade brasileira, a forma como se coloca diante do viver obedecendo o sistema e os atuais modelos de comportamento. O espetáculo foi inspirado no livro Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, que reflete sobre a teoria da ação antidialógica e suas características.

As sessões ocorrem às 20h, com os ingressos antecipados a R$ 25,00 (à venda no Espaço Cultural DCDA - avenida Protásio Alves, 3.150) ou, na hora, a R$ 50,00, no teatro.