Curso foca na atuação em horror e suspense

O espaço Bertoldo Cultural (Garibaldi, 853) oferece, a partir do dia 9 de setembro, um curso de atuação para audiovisual, voltado aos gêneros horror e suspense. O Laboratório de Horror terá aulas ministradas pelas realizadoras Pam Hauber e Paula Martins, englobando também aspectos como construção de personagens e cenas. As aulas ocorrem às quartas-feiras, sempre das 14h às 18h, e vão até 27 de novembro. O investimento fica a partir de R$ 2,4 mil, e as informações estão disponíveis no site do espaço.

O curso tem uma parte teórica, referente à evolução do gênero com o passar das décadas e a introdução de novas tecnologias, e a etapa prática, na qual os alunos passam a ter contato com os procedimentos de criação voltados para o horror e seus derivados. O exercício final do curso é a criação de uma websérie, com os integrantes participando diretamente de todo o processo criativo. Ambas formadas pela Pucrs em Produção Audiovisual, Pam e Paula têm uma parceria de longa data.