Usina do Gasômetro deve ser reaberta ao público no primeiro semestre de 2021

Fechada desde 2017, a Usina do Gasômetro ganhou uma nova perspectiva de reabertura. O edital de concorrência pública internacional para as obras de requalificação, lançado nesta segunda-feira (26) pela prefeitura de Porto Alegre, prevê a abertura de envelopes no dia 26 de setembro, com início das obras ainda este ano. De acordo com a Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda (SLC), a documentação relativa ao edital deve ser publicado até as 17h de hoje.

Pela nova previsão da prefeitura, as intervenções devem ter duração de 14 meses, a partir da assinatura da ordem de início das obras. Assim, a entrega da Usina fica, na melhor das hipóteses, para o primeiro semestre de 2021. Isso gera um potencial problema, na medida em que os R$ 10 milhões de empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, antiga Confederação Andina de Fomento (CAF), expiram em agosto do ano que vem - e são fundamentais para garantir a revitalização, orçada em R$ 12,5 milhões.

A postura da prefeitura é negociar junto à CAF para que o empréstimo tenha o prazo prorrogado por mais um ano. O novo acordo é considerado viável, mas é fundamental, para fins de convencimento, que as obras avancem o mais rapidamente possível.

O projeto de revitalização é assinado pela 3C Arquitetura e Design e teve Plano de Proteção Contra Incêndios liberado pelo Corpo de Bombeiros em julho. A estrutura do prédio deve sofrer alterações significativas, como a mudança da sala de cinema P.F. Gastal do terceiro andar para o térreo e o acréscimo de escadas em pontos estratégicos, para rápida evacuação do prédio em caso de emergência. O quarto andar deve receber um restaurante panorâmico, e o segundo pavimento terá o muito aguardado Teatro Elis Regina, com capacidade para 300 pessoas.