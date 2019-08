Concorrência internacional para revitalizar Usina do Gasômetro será lançada nesta segunda

Uma das revitalizações de prédios históricos mais aguardadas em Porto Alegre terá um passo importante a partir desta segunda-feira (26). A prefeitura lança o edital de concorrência pública internacional para contratar a execução das obras da Usina do Gasômetro, na orla do Guaíba.

O local está fechado desde novembro de 2017. O projeto prevê recuperação, qualificação e modernização e compõe a requalificação da orla, que já teve concluída a primeira etapa, até a Rótula dos Cuias. O município terá de agilizar o uso dos R$ 12,5 milhões do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) previstos para o projeto, devido a prazos.

O projeto tem aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) e Conselho do Patrimônio Histórico Cultural da Secretaria Municipal da Cultura(Compahc), informou o município.

Jornal do Comércio. Na época, o secretário não tinha ideia de data para o edital. No começo de julho, foi liberado o Plano de Prevenção Contra Incêndio da usina pelo Corpo de Bombeiros. O trâmite era um dos principais empecilhos para fazer avançar a revitalização do prédio histórico. “Daqui para frente posso correr contra o relógio”, havia dito o secretário da Cultura do município, Luciano Alabarse, em entrevista do. Na época, o secretário não tinha ideia de data para o edital.