Fernanda Young morre aos 49 anos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A escritora e roteirista Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo (25) aos 49 anos. O velório da atriz será na sala A do Cemitério de Congonhas, zona Sul de São Paulo. O sepultamento está marcada para este domingo, no mesmo local. As causas da morte ainda não foram divulgadas pela assessoria da TV Globo, que confirmou a morte da artista.

No perfil oficial de Fernanda Young no Instagram, fãs lamentaram a morte de Fernanda. "Obrigada por vc ter existido em nossas vidas,com seu enriquecedor trabalho!", afirmou um deles. "Estou sem acreditar!!!!! Tenha Luz, como sempre", escreveu outro.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, a artista falou sobre a série Shippados, que estreou na TV Globo em 18 de junho. O roteiro foi escrito por ela em parceria com Alexandre Machado. "Queremos mostrar o que se passa nesses novos tempos e não simplesmente fazer piadas sobre relacionamento", afirmou à época das gravações.

Fernanda entraria em cartaz no próximo dia 12 com a peça Ainda nada de novo, contracenando com Fernanda Nobre.

Nas redes sociais, personalidades de diferentes áreas lamentaram a morte de Fernanda. Na última foto publicada por ela no Instagram, o padre Fábio de Melo disse que irá sentir "muita falta das nossas longas conversas".





Nos stories da rede social, o apresentador Marcos Mion publicou um texto no qual fala de sua relação com a escritora. "Décadas atrás, ficamos próximos, pois ela aceitou adaptar para o teatro, a meu pedido, seu livro Vergonha dos Pés, um dos livros mais legais que já li. Acabou que começamos a montagem, mas não concluímos. Uma pena", disse ele. Mion completa dizendo que sempre admirou Fernanda e que ela serviu de inspiração para muitos.

No Twitter e no Instagram outras personalidades como Sabrina Sato, Marcelo D2, Fabio Porchat e Walcyr Carrasco fizeram declarações sobre a morte de Fernanda Young. Fabio Porchat lembrou que com a série Os Normais, da qual a escritora é uma das autoras, "minha carreira meio que começou". "Obrigado Fernanda Young por colocar num papel toda sua maluquice! Meu abraço pra família e para os amigos."

Marcelo D2 disse que recebeu com tristeza a notícia: "Estive com ela algumas vezes e sempre muito inspirador ... uma brasileira e tanto". O escritor Marcelo Rubens Paiva definiu a autora como "provocadora, ousada, irônica, inteligente. Grande talento. Eu era fã e amigo".