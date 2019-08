'Pacarrete' leva oito Kikitos no Festival de Cinema de Gramado

Depois de ser aplaudido de pé e ovacionado na sessão de terça-feira, o longa brasileiro Pacarrete levou oito Kikitos e arrebatou o 47º Festival de Cinema de Gramado. O costa-riquenho El Despertar de Las Hormigas foi o melhor filme entre os longas estrangeiros e a animação Apneia foi o melhor curta-metragem brasileiro. Estreando na mostra competitiva, a categoria de longas gaúchos premiou Raia 4 como melhor filme.

Além do comemoradíssimo Kikito de melhor atriz para Marcélia Cartaxo, a produção cearense Pacarrete levou ainda melhor filme do júri oficial e popular, melhor direção para Allan Deberton, melhor roteiro, melhor ator e atriz coadjuvantes e melhor desenho de som. Veneza, de Miguel Falabella, e O Homem Cordial, de Iberê Carvalho, conquistaram dois prêmios cada.

Já entre os longas estrangeiros, a escolha do júri premiou cinco filmes diferentes em seis categorias oficiais. En El Pozo, produção uruguaia dos irmãos Bernardo e Rafael Antonacceo foi contemplado com dois Kikitos: melhor roteiro e melhor direção. Além de melhor filme, El Despertar de Las Hormigas também levou menção honrosa para as meninas Isabella Moscoso e Avril Alpizar por suas excelentes atuações.

Entre os curta-metragens brasileiros, os Kikitos foram distribuídos para 11 produções diferentes. Animações, documentários e trabalhos experimentais foram contemplados pelo júri.

A edição 2019 do Festival de Cinema de Gramado foi marcada pela força do audiovisual brasileiro neste momento do País, demonstrada pela qualidade dos concorrentes e pela união dos participantes em defesa do setor.

O Palácio dos Festivais foi palco de protestos e manifestações de resistência que culminou na Carta de Gramado, assinada por 63 entidades. Nela destacou-se a importância do cinema para a cultura e autoestima de um país, assim como sua relevância na economia nacional.

“Nossa cadeia produtiva é dinâmica e movimenta mais de R$ 25 milhões por ano, representando 0,46% do PIB brasileiro. Tem uma taxa de crescimento de 8,8% ao ano e é responsável por mais 330 mil empregos. Garantir o audiovisual fortalecido e livre é fundamental para a soberania nacional", diz um trecho.

Foram distribuídos 15 prêmios para a categoria Longas-metragens Brasileiros, 10 para os Longas Estrangeiros, 15 para os Curtas Brasileiros e um para a categoria Longas-metragens Gaúchos. Ao todo foram distribuídos R$ 285 mil em dinheiro, além dos prêmios Edina Fujii CiaRio/ Naymar (R$ 48 mil) e Tecna PUC-RS (R$ 30 mil).

Durante a cerimônia de premiação deste sábado, o presidente da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelo evento, anunciou a nova curadoria do festival para 2019. Além de renovar a parceria com o jornalista Marcos Santuario, Pedro Bial e Soledad Villamil passam a integrar o curadoria.

Vencedores do 47º Festival de Cinema de Gramado

Longas Brasileiros

Melhor Filme: Pacarrete, de Allan Deberton

Melhor Direção: Allan Deberton, Pacarrete

Melhor Ator: Paulo Miklos, em O Homem Cordial

Melhor Atriz: Marcélia Cartaxo, em Pacarrete

Melhor Roteiro: Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro, por Pacarrete

Melhor Fotografia: Edu Rabin, por Raia 4

Melhor Montagem: Joana Collier e Fernanda Krumel, por Hebe

Melhor Trilha Musical: Sascha Kratzer, por O Homem Cordial

Melhor Direção de Arte: Tulé Peake, por Veneza

Melhor Atriz Coadjuvante: Carol Castro, em Veneza, e Soia Lira, em Pacarrete

Melhor Ator Coadjuvante: João Miguel, em Pacarrete

Melhor Desenho de Som: Rodrigo Ferrante e Cauê Custódio, por Pacarrete

Prêmio especial do Júri: 30 Anos Blues

Júri da Crítica: Raia 4, de Emiliano Cunha

Melhor filme do Júri Popular: Pacarrete, de Allan Deberton

Longas estrangeiros

Melhor Filme: “El Despertar de Las Hormigas”, de Antonella Sudasassi Furnis

Melhor Direção: Juan Cáceres, por “Perro Bomba”

Melhor Ator: Fernando Arze, em “Muralla”

Melhor Atriz: Julieta Díaz, “La forma de las horas”

Melhor Roteiro: Bernardo e Rafael Antonaccio, por “En el Pozo”

Melhor Fotografia: Rafael Antonaccio, por “En el Pozo”

Prêmio especial do júri: para as meninas Isabella Moscoso e Avril Alpizar do filme “El despertar de las hormigas’, por suas excelentes atuações.

Menção Honrosa: para a direção de arte de “Dos Fridas”

Júri da Crítica: “El Despertar de Las Hormigas”, de Antonella Sudasassi Furnis

Melhor filme Júri Popular: “Perro Bomba”, de Juan Cáceres

Longas Gaúchos

Melhor filme: Raia 4, de Emiliano Cunha

Curtas Brasileiros