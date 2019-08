Em sessão concorrida, emoção marca noite de domingo no evento de cinema da Serra

“Gracias a la vida, que me ha dado tanto.” Desde que Leonardo Machado entoou esses versos em 2009, no palco do Palácio dos Festivais, quando recebeu o Kikito de Melhor Ator por Em teu nome, de Paulo Nascimento, ele se tornou a cara do Festival de Cinema de Gramado. Da edição seguinte até o ano passado, o ator foi o apresentador oficial do evento. Porém, pouco depois, em 28 de setembro de 2019, seu sorriso largo se apagou, com apenas 42 anos. A simplicidade e carisma do cavalheiro chamado carinhosamente de “Leo”, apaixonado por música, não brindará mais a comunidade do audiovisual e teatro gaúchos.

Com o resgate da cena da premiação de uma décadas atrás na tela grande, começou a homenagem ao artista, na noite de domingo (18), no Palácio dos Festivais, em Gramado, na serra gaúcha. O vídeo mesclou trechos de seus diversos trabalhos, tendo como trilha Deixando o pago, de Vitor Ramil. Mesmo jovem, Leo fez muito cinema. Foi a homenagem com palmas mais efusivas que presenciei em oito anos de cobertura na Serra. Não à toa, pois todos ali se relacionavam com ele, assistiram suas atuações, sentiam ali a presença da sua ausência. Muitos nem tentaram segurar o choro ao revê-lo na projeção.

Ator do longa argentino La forma de las horas, exibido em competição entre os estrangeiros na noite de domingo (18), Jean Pierre Noher disse que a homenagem foi linda. Na coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira (19), o intérprete contou, sem conter os olhos marejados: “Foi emocionante. Leo era parceiro, grande amigo. Figura queridíssima em toda a América Latina. Ontem, enviei o vídeo ao ator uruguaio Cesar Troncoso, que também tinha trabalhado com ele e me respondeu: ‘Leonardo Machado’ era um representante gaúcho único’”.

A companheira Ane Siderman, pais e padrinhos do homenageado receberam de Édson Nespolo, presidente da Gramadotur, uma placa do evento. Quando seu pai pegou o microfone para agradecer, os arrepios da emoção se seguiram. Ele contou que o filho tinha muita facilidade em fazer amizades, e que foram os grandes amigos profissionais que ele deixou que mantiveram a família de pé após a morte. E repetiu uma frase característica de Leo: “Que esta fonte nunca seque!”.

Em seguida, foi chamada a equipe do longa Legalidade, no qual Leonardo Machado interpretou seu último protagonista, Leonel Brizola. Depois de um belo discurso da produtora Luciana Tomasi, da Prana Filmes, sobre a importância do personagem retratado (contribuição para a educação), o diretor Zeca Brito pediu para os pais de Leonardo Machado permanecessem no palco. O cineasta pegou o microfone e começou a entoar os versos da canção Perseguição - Sertão vai virar mar, de Sérgio Ricardo, parte da trilha de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha: “Se entrega Corisco!/ Eu não me entrego não/ Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão/ (...) Não me entrego ao tenente/ Não me entrego ao capitão”.

A referência ao Nordeste foi para entregar à família de Leo o troféu de melhor ator que ele recebeu no 42º Festival Guarnicê de Cinema, em São Luís do Maranhão, em junho. A obra também foi premiada com melhor direção, melhor fotografia (Bruno Polidoro) e melhor direção de arte (Adriana Borba).

Legalidade estreia nos cinema em 12 de setembro. No debate sobre o filme nesta segunda-feira (19), Zeca Brito relatou que tinha ressalvas a colocar Leonardo Machado como Brizola, apesar do ator já ir na produtora Prana Filmes caracterizado como ele, o imitando, dizendo para o diretor e Luciana Tomasi não testarem outros profissionais. “Era bonito demais pro papel. Também temos preconceito com beleza! Ele não poderia tirar o brilho dos dois galãs do triângulo amoroso.”

Então, Cleo Pires, que faz o vértice do triângulo, o principal papel feminino da trama, lascou: “Mas Brizola era um gato!”. Zeca retrucou: “É verdade que ele foi teu primeiro crush?”. Ela concordou, dizendo que era apaixonada por ele desde criança, que era uma figura admirada em sua casa. E também por isso topou de cara fazer o filme.

A síntese entre personagem histórico e seu intérprete ficou tão perfeita, que ao fim do seu efusivo discurso no palco do Palácio dos Festivais, o diretor lascou um “LEOnel Machado”, antes de desejar vida longa ao cinema brasileiro.

O fecho do longa gaúcho tem como trilha Semeadura, regravada especialmente por Ramil para a produção. Era para ser Geraldo Vandré, contaram os realizadores na coletiva, mas não foi alcançada negociação dos direitos autorais. Zeca avaliou que ficou melhor. A letra costura toda a relação da narrativa com a “Americana Pátria, morena”. E Leonardo Machado foi aclamado duas vezes na mesma noite por um compositor da elegância de nada menos que Vitor Ramil.