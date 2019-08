'O homem cordial', com Paulo Miklos, retoma sétima arte como espelho da realidade

“Deve ser lindo o mundo visto por esses seus olhos de branco.” Esta forte frase dita pelo personagem Béstia (vivido pelo rapper Thaíde) para o ex-companheiro de banda de rock Aurélio Sá (interpretado por Paulo Miklos) permeia a narrativa de O homem cordial. Essa é a tônica da mensagem do longa exibido tarde da noite de sexta-feira (16) no 47º Festival de Cinema de Gramado, abrindo a mostra competitiva nacional.

O título é um reflexo dos nossos tempos. O protagonista tenta proteger um garoto negro da periferia de 11 anos de um linchamento no Centro de São Paulo. O menino de 11 anos é acusado de ter furtado um celular. Na confusão, com muitos populares filmando o ocorrido com seus celulares, ele foge e policial à paisana o persegue, o que culmina em sua morte.

Aurélio foi um roqueiro famoso na década de 1980 e justamente neste momento tenta retomar a carreira com seus colegas de banda. O episódio cai como uma bomba entre seus pares. A história de desenvolve trazendo novos elementos importantes para o transcorrer do filme.

Irmã do diretor Iberê Carvalho, de Brasília, a diretora de arte e produtora Maíra Carvalho explicou no debate do evento que a marca da obra do cineasta são as questões sociais e políticas pujantes, desde seu primeiro trabalho lançado. “O filme partiu de uma inquietação, e me policiei para não imprimir certezas no filme o tempo todo. Temos no Brasil a herança maldita da escravidão e ainda estamos em processo de guerra”, afirmou Iberê na manhã deste sábado (17), nas dependências do hotel Serrazul, em Gramado.

Além de Thaíde, a produção conta com importantes participações de artistas identificados com o movimento negro e a voz das periferias, como a atriz Tamirys O’hanna, a rapper e apresentadora Roberta Estrela D’Alva e MC Soffia. “Mesmo com as contribuições da consultoria e participação dos atores, deve ter ficado muita ‘branquitude’”, fez um mea culpa o diretor.

Sobre a inquietante e sinestésica fotografia da obra, o fotógrafo Pablo Baião comentou a quantidade de planos-sequências, com uma câmera dançante e uso de pouca luz artificial: “O cinema é uma arte que possibilita se colocar no lugar do outro, e hoje está faltando muita empatia”.

Miklos declarou estar muito feliz em sua primeira vez em Gramado, lamentando não poder ficar mais. “Estou com um espetáculo no teatro e também filmando Jesus Kid (baseado na obra de Lourenço Mutarelli), em Curitiba, do diretor Aly Muritiba.” Ele disse que depois de atuar há cerca de 20 anos, é quase mais ator que cantor.

Já Thaíde reforçou os motivos de relevância do longa: “É um filme atual, que fala sobre intolerância, racismo, preconceito. É para ver e rever conceitos. Ele é um dedo na cara da sociedade. Tem muita gente que não vai gostar de O homem cordial porque vai se enxergar nele; como tem gente que vai indicá-lo por isso”.