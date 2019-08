Grupo Mariano Telles Ensemble homenageia Baden Powell

A obra de Baden Powell, músico falecido em 2000, receberá uma homenagem desafiadora hoje, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A Mariano Telles Ensemble apresentará releituras da obra do lendário violonista brasileiro, aproximando-a de sonoridades eletrificadas e eletrônicas no show Baden Power. Ingressos antecipados, mediante doação de alimento não perecível, saem por R$ 20,00 e podem ser adquiridos no site do Sympla; no local, o valor solidário fica em R$ 30,00.