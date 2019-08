Documentário resgata lutas estudantis de 2013 no Brasil

Documentário que acompanha as lutas estudantis no Brasil desde as marchas de 2013 até a vitória do presidente Jair Bolsonaro em 2018, Espero tua (re)volta terá uma sessão especial hoje, às 19h, no Cinebancários (Gen. Câmara, 424).

A exibição terá entrada gratuita, com ingressos distribuídos 30 minutos antes da sessão, e será seguida de debate com Januária Tinoco (estudante secundarista, militante da União da Juventude Comunista e membro do Grêmio Estudantil do Padre Reus) e Renê Loreno (ex-secundarista autonomista e estudante de Ciências Econômicas da Ufrgs), com mediação de Milton do Prado Franco. Para estudantes de escola pública, todas as sessões do filme são gratuitas durante todo o tempo em que a obra estiver em cartaz.

Dirigido por Eliza Capai, o longa é conduzido a partir do ponto de vista de três ex-secundaristas - Marcela Jesus, Nayara Souza e Lucas Penteado - que participaram da ocupação de mais de 200 escolas em São Paulo, ocorrida em 2015. Inspirado pela linguagem do movimento, que buscava um ensino público de qualidade e uma cidade mais inclusiva, o filme reflete sobre a complexa e intensa história recente brasileira.