Seminário debate o patrimônio cultural da cidade

Dentro das atividades da Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Cultura promove o seminário Arte & monumentos como patrimônio cultural. As atividades acontecem na quarta e na quinta-feira. As inscrições são específicas para cada dia, e devem ser feitas pelo link https://cphpoa.wordpress.com/inscricoes/.

No dia 21 de agosto, os debates ocorrem na Escola Senac do Shopping Total (Cristóvão Colombo, 545), com falas do argentino Marcelo Magadán; de Fabio Pinto da Silva, da Ufrgs; e de Giselle Beiguelman, da Faculdade de Arquitetura da USP. No dia 22, as falas são da arquiteta Verônica Di Benedetti; de Luiza Neitzke, da Ufpel; e de César Floriano, da Ufsc. Neste dia, as atividades incluem o lançamento do livro Memória da Amnésia: políticas do esquecimento, de Giselle Beiguelman, e acontecem no Auditório do Margs (Praça da Alfândega, s/nº). As agendas começam sempre às 14h.

Antes do seminário, acontece amanhã, às 19h, a abertura da exposição Monumentos & arte: a história da cidade em risco. Serão exibidos, no segundo andar do Memorial do Rio Grande do Sul (Sete de Setembro, 1.020), monumentos recolhidos das praças, parques e ruas da cidade em razão do vandalismo e de tentativas de roubo. A exposição fica aberta até 29 de setembro, com visitação de terça-feira a sábado (das 10h às 18h) e nos domingos e feriados (das 13h às 17h).