Metallica fará show na Arena do Grêmio em 2020

O Metallica confirmou quatro shows no Brasil em 2020 como parte da turnê mundial WorldWired. Outros dois shows ocorrem na América do Sul, em Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina). Dentre as cidades-sede escolhidas está Porto Alegre, que recebe o primeiro show da banda no Brasil em 21 de abril, na Arena do Grêmio. Depois, Curitiba (23), São Paulo (25) e Belo Horizonte (27) estão confirmadas para o mesmo mês.

A banda Greta Van Fleet fará a abertura em todas as datas, e o grupo brasileiro Ego Kill Talent se apresenta nas datas do Brasil. Os ingresso variam de preço de cidade a cidade. Em São Paulo, custam de R$ 145 (arquibancada 2, meia entrada) a R$ 780 (pista premium).

A WorldWired Tour já realizou mais de 150 shows em todo o mundo desde o início de outubro de 2016.

Segundo a produção, está incluso em todos os ingressos o download gratuito de um MP3 do show correspondente ao ingresso, mixado e masterizado pelo time por trás do último álbum Hardwired...To Self-Destruct. O download gratuito do áudio do show poderá ser obtido ao escanear ou inserir o código de barra do ingressos em LiveMetallica.com/scan.

https://www.cidentertainment.com/events/metallica-south-american-tour/. O Fã Clube contará com pré-venda em todas as datas da turnê da América do Sul no dia 19 de agosto, às 10h (horário local). Pacotes especiais, que chegam a R$ 10 mil, podem incluir até o "meet and greet" com membros da banda. Mais informações sobre esses pacotes estão no site:O Fã Clube contará com pré-venda em todas as datas da turnê da América do Sul no dia 19 de agosto, às 10h (horário local).