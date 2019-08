Escritor cubano Leonardo Padura lança romance em Porto Alegre

O escritor cubano Leonardo Padura lança hoje, em Porto Alegre, seu novo romance, A transparência do tempo (Boitempo, 374 págs.). O evento acontece no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 19h desta segunda-feira (12). Além do lançamento e da sessão de autógrafos, haverá um bate-papo do autor com o diretor do Instituto Cervantes, José Vicente Ballester, e com o coordenador de Literatura e Humanidade da Secretaria Municipal da Cultura, Sergius Gonzaga. Todas as senhas já foram distribuídas.