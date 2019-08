Homenagem a Vinicius de Moraes marca Chapéu Acústico desta terça-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A partir da obra de Vinicius de Moraes, a cantora Anaadi, a atriz Deborah Finocchiaro e o pianista Pablo Trindade falam do amor, exaltam a vida e traduzem questões cruciais da atualidade em Bênção Poetinha. O show lítero-musical é a atração do projeto Chapéu Acústico desta terça-feira (13), às 19h, na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). A entrada se dá mediante contribuição espontânea.

A atração se utiliza de uma linguagem híbrida, misturando canções, textos do compositor carioca e poemas tocados, falados e cantados. A proposta de Anaadi, Deborah e Trindade é que o público seja transportado, com este sarau, para outro local, com a união da música e da poesia.