'Vermelho Sol' estreia na Capital e no Now após passar por festivais

Após a estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto 2018, Vermelho Sol chega em Porto Alegre. Dirigido por Benjamín Naishtat, o longa venceu os prêmios de Melhor Diretor, Ator (Darío Grandinetti) e Fotografia (Pedro Sotero) no Festival de San Sebastián.

Ambientado na Argentina dos anos 1970, um período em que a ditadura militar iniciava passa a despontar e ascende uma onda de violência política. Isso, no entanto, parece ter pouco efeito em uma pequena cidade rural, local onde Claudio (Grandinetti), um conhecido advogado, leva uma vida tranquila com seus familiares. Certa vez, ele começa uma discussão acalorada com um rapaz desconhecido, visivelmente perturbado, em um restaurante. De forma arrogante, ele humilha o jovem diante de todos os presentes, que não interferem na discussão.