Duda Beat realiza show hoje no Bar Opinião

Desde o lançamento de seu álbum de estreia, Sinto muito, no ano passado, Duda Beat tem experimentado uma trajetória ascendente na música brasileira. A cantora e compositora estará hoje no Opinião (José do Patrocínio, 834), às 23h, trazendo para os porto-alegrenses um show dançante e empoderador, com uma sonoridade que une música eletrônica, tecnobrega, pop, axé e dub. Os ingressos, em segundo lote, vão de R$ 55,00 a R$ 100,00 e estão à venda nas lojas Multisom, Verse e pela página do Sympla, além da bilheteria da casa.

A cantora tem feito grande sucesso nas plataformas digitais, com seu primeiro disco ultrapassando as 10 milhões de execuções no Spotify. Natural do Recife e radicada no Rio de Janeiro, Duda Beat não nega a inclinação para a sofrência, com letras que dão voz a uma jovem mulher romântica que não consegue se adaptar à fluidez dos relacionamentos contemporâneos. Os momentos de tristeza, contudo, funcionam em sua arte como força motriz para a superação e a alegria. Em pouco mais de um ano desde o lançamento de Sinto muito, ela já soma aparições em vários festivais, além de indicações e premiações como artista revelação do ano passado.