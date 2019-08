Exposição Miniarte abre na Gravura Galeria

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) recebe, em agosto, a 37ª edição da exposição Miniarte. Com a temática Enigma e coordenação-geral de Clara Pechansky, a mostra traz artistas de diferentes países e com variadas trajetórias para apresentarem obras originais em tela ou papel, criadas especialmente para a exposição. A inauguração acontece hoje, a partir das 18h30min. A visitação fica aberta até 31 de agosto, de segunda a sexta-feira (das 9h30min às 18h30min) e aos sábados (das 9h30min às 13h30min), sempre com entrada franca.

A artista homenageada desta edição é a pintora Esther Bianco, que participa da mostra com duas obras inéditas. A galeria também promove, até o fim de agosto, a Feira de Arte - Acervo Gravura, na qual diversas obras de artistas parceiros da galeria e de renome no universo artístico estarão à venda, com descontos que vão de 50% a 70%.