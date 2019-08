Bob Bahlis realiza curso de teatro para adultos

O dramaturgo e professor de teatro Bob Bahlis está oferecendo um curso de teatro para adultos, envolvendo ensaios e a encenação de uma versão do clássico Peter Pan. As atividades, sempre nas terças e quintas-feiras, às 19h30min, começam nesta semana e vão até dezembro, quando está prevista a estreia do espetáculo. As aulas ocorrem na Teatro da Cia. de Arte (Andradas, 1.780), e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail bob.pop@uol.com.br.